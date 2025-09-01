Практика судів
У Німеччині судяться з Mondelez через зменшення ваги шоколадок Milka

21:16, 1 вересня 2025
Центр захисту прав споживачів звинувачує виробника в оманливій упаковці.
Центр захисту прав споживачів у Гамбурзі подав позов проти компанії Mondelez, виробника шоколаду Milka, звинувачуючи її в оманливій практиці через зменшення ваги шоколадних плиток на 10% без змін у розмірах упаковки. Про це повідомило видання Spiegel. Справа розглядатиметься в Регіональному суді Бремена.

За даними Центру, вага деяких шоколадок Milka була скорочена до 90 грамів, але упаковка залишилася майже ідентичною, лише на міліметр тоншою, що ускладнює помітність змін для покупців. «Багато споживачів роками купують шоколад Milka у знайомому пакуванні, припускаючи, що це та сама кількість шоколаду. Але їх обманюють, тому що кілька шоколадок в асортименті тепер містять лише 90 грамів, тоді як ціна така сама або вища», – пояснив експерт Центру Армін Валет.

У позові зазначається, що інформація про нову вагу вказана на упаковці дрібним шрифтом, який важко помітити на полицях магазинів. Центр захисту прав споживачів вимагає від Mondelez більш чіткого маркування змін у вазі продукту, щоб уникнути введення покупців в оману.

Армін Валет також запропонував, щоб уряд Німеччини зобов’язав виробників протягом щонайменше шести місяців після зменшення розміру продукту відкрито повідомляти про це споживачів.

У відповідь представник Mondelez Germany заявив, що вага шоколадок чітко вказана на кожній плитці, а інформація про зменшення розмірів була оприлюднена на всіх інформаційних ресурсах компанії. За його словами, рішення скоротити вагу продукту пов’язане з майже трикратним зростанням цін на какао, що досягло рекордних показників. Речник компанії пояснив: щоб «залишатися конкурентоспроможними та не йти на компроміси щодо смаку й якості», компанія була змушені зменшити розміри виробів.

