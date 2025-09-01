Практика судів
На фестивалі Burning Man у США знайшли мертвого чоловіка — розслідують як убивство

17:30, 1 вересня 2025
Особу чоловіка поки не встановлено.
На фестивалі Burning Man у США знайшли мертвого чоловіка — розслідують як убивство
На щорічному фестивалі мистецтва та музики Burning Man у пустелі Блек-Рок (Невада, США) виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це повідомило офіс шерифа, пише АР.

Загиблого знайшли в одному з таборів фестивалю. Поліція та рейнджери Бюро управління земельними ресурсами прибули на місце та огородили територію. Особу чоловіка поки не встановлено.

Тіло передали до офісу судмедексперта. Правоохоронці зазначають, що йдеться, ймовірно, про «одиничний злочин», але закликають відвідувачів бути пильними.

Організатори Burning Man підтвердили інцидент і заявили, що співпрацюють зі слідством. Вони наголосили, що «безпека та добробут громади є першочерговими» та надали учасникам доступ до кризової підтримки і безкоштовного Wi-Fi для зв’язку з близькими.

Щороку Burning Man збирає десятки тисяч людей — митців, музикантів і активістів. Кульмінацією фестивалю традиційно стає спалення великої дерев’яної фігури людини.

поліція США

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
