Apple представила новий MacBook Pro із чипом M5 – яка ціна

Новинка отримала 10-ядерний процесор та має до 24 годин автономної роботи.

Фото: Аpple

Компанія Apple презентувала оновлений 14-дюймовий MacBook Pro із новим процесором M5, який має 10 ядер і орієнтований на професійні задачі — від роботи зі штучним інтелектом і 3D-графікою до відеомонтажу.

Ноутбук доступний у кольорах Space Black і Silver, а стартова ціна становить від $1599. Продажі розпочнуться 22 жовтня.

Процесор M5 Apple називає найпродуктивнішим і найенергоефективнішим в історії Mac. Серед переваг — оновлений Neural Engine, до 4 ТБ сховища та до 24 годин автономної роботи.

Порівняно з ноутбуками на Intel, новий MacBook Pro демонструє до 86 разів швидшу ШІ-обробку, 30 разів кращу графіку та 5,5 разів швидший процесор.

Новинка оснащена Liquid Retina XDR-дисплеєм із яскравістю до 1600 ніт, 12-МП камерою Center Stage, системою з шести динаміків і працює на новій macOS Tahoe із підтримкою Apple Intelligence.

