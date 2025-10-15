Практика судів
Apple представила новий MacBook Pro із чипом M5 – яка ціна

19:01, 15 жовтня 2025
Новинка отримала 10-ядерний процесор та має до 24 годин автономної роботи.
Apple представила новий MacBook Pro із чипом M5 – яка ціна
Фото: Аpple
Компанія Apple презентувала оновлений 14-дюймовий MacBook Pro із новим процесором M5, який має 10 ядер і орієнтований на професійні задачі — від роботи зі штучним інтелектом і 3D-графікою до відеомонтажу.

Ноутбук доступний у кольорах Space Black і Silver, а стартова ціна становить від $1599. Продажі розпочнуться 22 жовтня.

Процесор M5 Apple називає найпродуктивнішим і найенергоефективнішим в історії Mac. Серед переваг — оновлений Neural Engine, до 4 ТБ сховища та до 24 годин автономної роботи.

Порівняно з ноутбуками на Intel, новий MacBook Pro демонструє до 86 разів швидшу ШІ-обробку, 30 разів кращу графіку та 5,5 разів швидший процесор.

Новинка оснащена Liquid Retina XDR-дисплеєм із яскравістю до 1600 ніт, 12-МП камерою Center Stage, системою з шести динаміків і працює на новій macOS Tahoe із підтримкою Apple Intelligence.

Apple

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
