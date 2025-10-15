Apple представила новый MacBook Pro с чипом M5 – какая цена

Новинка получила 10-ядерный процессор и имеет до 24 часов автономной работы.

Фото: Аpple

Компания Apple презентовала обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с новым процессором M5, который имеет 10 ядер и ориентирован на профессиональные задачи — от работы с искусственным интеллектом и 3D-графикой до видеомонтажа.

Ноутбук доступен в цветах Space Black и Silver, а стартовая цена составляет от $1599. Продажи начнутся 22 октября.

Процессор M5 Apple называет самым производительным и энергоэффективным в истории Mac. Среди преимуществ — обновленный Neural Engine, до 4 ТБ хранилища и до 24 часов автономной работы.

По сравнению с ноутбуками на Intel, новый MacBook Pro демонстрирует до 86 раз более быструю ИИ-обработку, 30 раз лучшую графику и 5,5 раз более быстрый процессор.

Новинка оснащена Liquid Retina XDR-дисплеем с яркостью до 1600 нит, 12-МП камерой Center Stage, системой из шести динамиков и работает на новой macOS Tahoe с поддержкой Apple Intelligence.

