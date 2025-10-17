У Європі вперше в мозок людини вживили апарат на основі ШІ

У Німеччині провели першу в Європі операцію з підключення мозку до комп’ютера.

Фото ілюстративне, джерело фото: tengrinews.kz

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лікарі при Мюнхенському технічному університеті вживили електронний передавач на основі штучного інтелекту в мозок 25-річного пацієнта, паралізованого нижче шиї. Усього до мозку під’єднали 256 мікроелектродів, які реєструватимуть нейронні сигнали, пише DW.

Апарат вивчатиме зв’язок між сигналами та рухами кінцівок пацієнта і декодуватиме їх. Очікується, що на першому етапі пацієнт зможе зусиллям думки рухати курсор на комп’ютерному моніторі та відтворювати сигнал «кліку» мишкою.

Зазначається, що наступним кроком стане керування смартфоном і роботизованою рукою.

Загалом операція тривала 5 годин і стала першою подібною в Європі для пацієнта з паралічем спинного мозку.

Основним конкурентом у розвитку нової технології лікарі з Мюнхена назвали США. Там ще у січні 2024 року компанія Ілона Маска Neuralink вперше вживила в мозок людині нейрочип, який дає змогу керувати ґаджетами за допомогою думок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.