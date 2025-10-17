В Европе впервые в мозг человека вживили аппарат на основе ИИ

В Германии провели первую в Европе операцию по подключению мозга к компьютеру.

Фото иллюстративное, источник фото: tengrinews.kz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Врачи при Мюнхенском техническом университете вживили электронный передатчик на основе искусственного интеллекта в мозг 25-летнего пациента, парализованного ниже шеи. Всего к мозгу подключили 256 микроэлектродов, которые будут регистрировать нейронные сигналы, пишет DW.

Аппарат будет изучать связь между сигналами и движениями конечностей пациента и декодировать их. Ожидается, что на первом этапе пациент сможет мысленным усилием двигать курсор по компьютерному монитору и воспроизводить сигнал «клика» мышкой.

Отмечается, что следующим шагом будет управление смартфоном и роботизированной рукой.

Всего операция продлилась 5 часов и стала первой подобной в Европе для пациента с параличом спинного мозга.

Основным конкурентом в развитии новой технологии врачи из Мюнхена назвали США. Там еще в январе 2024 года компания Илона Маска Neuralink впервые вживила в мозг человеку нейрочип, который позволяет управлять гаджетами с помощью мыслей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.