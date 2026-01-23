Трамп відкликав запрошення прем’єру Канади Карні до «Ради миру»

Американський президент скасував участь Канади в новоствореному органі.

Президент США Дональд Трамп відкликав раніше надіслане запрошення прем’єр-міністру Канади Марк Карні щодо участі в Раді миру.

Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. У дописі він назвав створену ним Раду миру «найпрестижнішою радою лідерів», яка будь-коли збиралася.

У зверненні до глави канадського уряду Трамп заявив:

«Шановний прем'єр-міністре Карні!

Цим листом повідомляємо, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до найпрестижнішої Ради лідерів, яка коли-небудь збиралася».

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп підписав документ про створення «Ради миру» та статут організації.

