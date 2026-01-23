  1. В мире

Трамп отозвал приглашение премьер-министру Канады Карни в «Совет мира»

09:06, 23 января 2026
Американский президент отменил участие Канады в новосозданном органе.
Президент США Дональд Трамп отозвал ранее направленное приглашение премьер-министру Канады Марку Карни относительно участия в Совете мира.

Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. В публикации он назвал созданный им Совет мира «самым престижным советом лидеров», который когда-либо собирался.

В обращении к главе канадского правительства Трамп заявил:

«Уважаемый премьер-министр Карни!

Настоящим письмом сообщаем, что Совет мира отзывает свое приглашение относительно присоединения Канады к самому престижному Совету лидеров, который когда-либо собирался».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал документ о создании «Совета мира» и устав организации.

Лента новостей

