  1. У світі

Перші масштабні звільнення через ШІ у юридичному секторі: сигнал для професії

20:36, 17 лютого 2026
Міжнародна юридична фірма оголосила про скорочення до 10% персоналу через впровадження ШІ — під ударом допоміжні офісні посади, а не адвокати.
Міжнародна юридична компанія Baker McKenzie, штаб-квартира якої розташована в Чикаго, оголосила про масові скорочення персоналу. Причина — зміна підходів до роботи та активніше впровадження штучного інтелекту. Про це повідомляє видання RollOnFriday.

Під скорочення — до тисячі людей

За попередніми даними, компанія може звільнити від 600 до 1000 співробітників — це близько 10% її працівників у світі. Важливо, що йдеться не про адвокатів, а про допоміжний персонал.

Серед тих, кого можуть звільнити:

  • працівники аналітичних і дослідницьких підрозділів;
  • маркетингові команди;
  • секретарі;
  • співробітники офісів у Лондоні та Белфасті.

У компанії пояснили, що після «ретельного перегляду» внутрішніх процесів вирішили змінити структуру роботи. Серед причин прямо назвали використання штучного інтелекту для підвищення ефективності.

Чому саме зараз?

Новина з’явилася на тлі запуску нового AI-інструмента Claude Cowork від компанії Anthropic. Ця система може автоматизувати частину юридичної роботи — підготовку документів і обробку інформації. Інвестори побоюються, що такі технології можуть призвести до скорочення працівників у юридичних та інших офісних професіях.

Чи справді ШІ замінить людей?

Експерти закликають не поспішати з висновками. Останнім часом компанії дедалі частіше пояснюють звільнення впровадженням штучного інтелекту. Проте не завжди це означає, що технології вже здатні повністю замінити людей.

Професор Вортонської школи бізнесу Пітер Каппеллі в коментарі The New York Times зазначив, що багато компаній лише планують використання ШІ, але на практиці він ще не виконує роботу людини повноцінно.

У юридичній сфері вже були випадки, коли штучний інтелект створював помилкові посилання на судові рішення, що призводило до проблем для адвокатів у судах.

Що це означає для ринку праці?

Ситуація з Baker McKenzie може свідчити про нову тенденцію: допоміжні офісні посади стають більш вразливими до автоматизації. Водночас поки що немає доказів, що ШІ повністю замінить юристів чи інших фахівців.

Один зі співробітників, який потрапив під скорочення, назвав рішення керівництва короткозорим.

Чи стане це початком масштабних звільнень у юридичній сфері через ШІ — покаже час. Але вплив нових технологій на робочі місця вже стає відчутним.

