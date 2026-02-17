Первые масштабные увольнения из-за ИИ в юридическом секторе: сигнал для профессии

Международная юридическая фирма объявила о сокращении до 10% персонала из-за внедрения ИИ — под ударом вспомогательные офисные должности, а не адвокаты.

Международная юридическая компания Baker McKenzie, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, объявила о массовых сокращениях персонала. Причина — изменение подходов к работе и более активное внедрение искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание RollOnFriday.

Под сокращение — до тысячи человек

По предварительным данным, компания может уволить от 600 до 1000 сотрудников — это около 10% ее работников по всему миру. Важно, что речь идет не об адвокатах, а о вспомогательном персонале.

Среди тех, кого могут уволить:

сотрудники аналитических и исследовательских подразделений;

маркетинговые команды;

секретари;

сотрудники офисов в Лондоне и Белфасте.

В компании пояснили, что после «тщательного пересмотра» внутренних процессов решили изменить структуру работы. Среди причин прямо назвали использование искусственного интеллекта для повышения эффективности.

Почему именно сейчас?

Новость появилась на фоне запуска нового AI-инструмента Claude Cowork от компании Anthropic. Эта система может автоматизировать часть юридической работы — подготовку документов и обработку информации. Инвесторы опасаются, что такие технологии могут привести к сокращению сотрудников в юридических и других офисных профессиях.

Действительно ли ИИ заменит людей?

Эксперты призывают не спешить с выводами. В последнее время компании все чаще объясняют увольнения внедрением искусственного интеллекта. Однако это не всегда означает, что технологии уже способны полностью заменить людей.

Профессор Уортонской школы бизнеса Питер Каппелли в комментарии The New York Times отметил, что многие компании лишь планируют использование ИИ, но на практике он пока не выполняет работу человека полноценно.

В юридической сфере уже были случаи, когда искусственный интеллект создавал ошибочные ссылки на судебные решения, что приводило к проблемам для адвокатов в судах.

Что это означает для рынка труда?

Ситуация с Baker McKenzie может свидетельствовать о новой тенденции: вспомогательные офисные должности становятся более уязвимыми к автоматизации. В то же время пока нет доказательств, что ИИ полностью заменит юристов или других специалистов.

Один из сотрудников, попавших под сокращение, назвал решение руководства недальновидным.

Станет ли это началом масштабных увольнений в юридической сфере из-за ИИ — покажет время. Но влияние новых технологий на рабочие места уже становится ощутимым.

