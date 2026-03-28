Подружжя з Німеччини вкрало 2 мільйони євро з паркоматів — схема діяла 10 років

23:59, 28 березня 2026
Чоловік працював у мерії та мав доступ до автоматів, разом із дружиною здійснив понад 800 крадіжок.
У Німеччині правоохоронці розслідують справу подружжя, яке протягом десяти років викрадало гроші з паркувальних автоматів. Загальна сума збитків становить майже 2 млн євро.

Як відомо, 40-річний чоловік працював у міській адміністрації Кемптена та мав доступ до обслуговування паркоматів. Його 38-річна дружина допомагала реалізовувати схему.

За даними прокуратури, подружжя регулярно спустошувало автомати, після чого кошти або переказували на банківські рахунки, або витрачали в супермаркетах. Загалом за 10 років вони здійснили понад 800 крадіжок.

Схему викрили у листопаді 2025 року, коли банк повідомив поліцію про підозрілі транзакції, що могли свідчити про відмивання грошей. Після цього підозрюваних затримали, наразі вони перебувають під вартою, передає Bild.

Водночас з’ясувалося, що щонайменше за 335 епізодами крадіжок уже сплив строк давності. Попри це прокуратура вимагає повного відшкодування завданих збитків.

Справу розглядає регіональний суд. Тим часом у місті вже встановили нові замки на паркоматах і посилили контроль за їхньою безпекою.

