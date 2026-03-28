Супружеская пара из Германии украла 2 миллиона евро из парковочных автоматов — схема действовала 10 лет

Мужчина работал в мэрии и имел доступ к автоматам, вместе с женой совершил более 800 краж.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии правоохранительные органы расследуют дело супружеской пары, которая в течение десяти лет похищала деньги из парковочных автоматов. Общая сумма ущерба составляет почти 2 млн евро.

Как известно, 40-летний мужчина работал в городской администрации Кемптена и имел доступ к обслуживанию парковочных автоматов. Его 38-летняя жена помогала реализовывать схему.

По данным прокуратуры, супруги регулярно опустошали автоматы, после чего средства либо переводили на банковские счета, либо тратили в супермаркетах. Всего за 10 лет они совершили более 800 краж.

Схему раскрыли в ноябре 2025 года, когда банк сообщил полиции о подозрительных транзакциях, которые могли свидетельствовать об отмывании денег. После этого подозреваемых задержали, в настоящее время они находятся под стражей, передает Bild.

В то же время выяснилось, что как минимум по 335 эпизодам краж уже истек срок давности. Несмотря на это прокуратура требует полного возмещения причиненного ущерба.

Дело рассматривает региональный суд. Тем временем в городе уже установили новые замки на парковочных автоматах и усилили контроль за их безопасностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.