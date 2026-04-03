Польща змінила правила для українців – що таке CUKR і як отримати новий статус

Статус тимчасового захисту трансформується у дозвіл на проживання до трьох років.

З 1 квітня 2026 року в країнах Євросоюзу почали діяти оновлені правила для осіб із тимчасовим захистом. Зміни стосуються умов перебування, переходу на довгострокові дозволи та перевірки статусу, зокрема для українців у Польщі.

Як повідомляє InPoland, з 1 квітня у Польщі ключовою зміною стане поступова заміна статусу PESEL UKR на спеціальний дозвіл CUKR. Він надаватиме право легального проживання строком до трьох років. Польська влада визначила цей механізм як основний шлях легалізації для українців після тривалого перебування в країні.

Як повідомляється у нових правилах урядового порталу MOS, подання заяв відбуватиметься виключно в електронній формі через державний портал MOS. Паперові документи прийматися не будуть.

Хто може отримати карту побиту CUKR

Згідно з новими правилами, дозвіл зможуть отримати громадяни України або члени їхніх сімей за умови:

легального перебування в Польщі на підставі тимчасового захисту;

наявності статусу UKR станом на 4 червня 2025 року;

наявності статусу UKR на момент подання заяви;

безперервного статусу UKR щонайменше протягом 365 днів.

Неповнолітні діти, які прибули з України, також можуть отримати карту за цими умовами — заяву подає один із батьків або опікун.

Діти, народжені в Польщі, мають право на карту CUKR, якщо:

їхня мати легально прибула з України після 24 лютого 2022 року;

дитина перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту;

має статус UKR на момент подання заяви;

мати вже має карту побиту CUKR.

Вимоги до даних у реєстрі

Заяву не приймуть, якщо в реєстрі PESEL UKR будуть неповні дані. Обов’язково мають бути зазначені:

ім’я, прізвище, дата народження, стать і громадянство;

серія, номер і термін дії документа для виїзду за кордон;

відбитки пальців або підтвердження неможливості їх зняття;

зразок підпису (для осіб від 12 років).

Як подати заяву

Подання заявки можливе лише онлайн через систему MOS. Користувачі повинні:

зареєструвати новий обліковий запис у системі;

авторизуватися через login.gov.pl;

заповнити електронну форму;

підписати заяву (довіреним профілем або електронним підписом);

додати фото та підтвердження оплат.

Після подання заяви її можна зберегти у форматах PDF і XML, а також отримати офіційне підтвердження прийняття.

У разі правильного оформлення заявника викличуть до воєводського управління лише для отримання готової карти.

Вартість оформлення

Оформлення дозволу передбачає дві оплати:

340 злотих — гербовий збір;

100 злотих — виготовлення карти побиту.

Доступ до системи MOS є безкоштовним, подати заяву можна самостійно без посередників.

Які можливості дає CUKR

Після отримання карти побиту CUKR тимчасовий захист перетворюється на дозвіл на тимчасове проживання строком до трьох років.

Власники карти:

мають повний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;

можуть вести підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;

користуються правами іноземців із дозволом на тимчасове перебування;

можуть подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів;

отримують зарахування цього періоду до стажу для оформлення довгострокового резидентства ЄС у майбутньому.

