  1. У світі
  2. / В Україні

Польща змінила правила для українців – що таке CUKR і як отримати новий статус

08:30, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Статус тимчасового захисту трансформується у дозвіл на проживання до трьох років.
Польща змінила правила для українців – що таке CUKR і як отримати новий статус
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 квітня 2026 року в країнах Євросоюзу почали діяти оновлені правила для осіб із тимчасовим захистом. Зміни стосуються умов перебування, переходу на довгострокові дозволи та перевірки статусу, зокрема для українців у Польщі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє InPoland, з 1 квітня у Польщі ключовою зміною стане поступова заміна статусу PESEL UKR на спеціальний дозвіл CUKR. Він надаватиме право легального проживання строком до трьох років. Польська влада визначила цей механізм як основний шлях легалізації для українців після тривалого перебування в країні.

Як повідомляється у нових правилах урядового порталу MOS, подання заяв відбуватиметься виключно в електронній формі через державний портал MOS. Паперові документи прийматися не будуть.

Хто може отримати карту побиту CUKR

Згідно з новими правилами, дозвіл зможуть отримати громадяни України або члени їхніх сімей за умови:

  • легального перебування в Польщі на підставі тимчасового захисту;
  • наявності статусу UKR станом на 4 червня 2025 року;
  • наявності статусу UKR на момент подання заяви;
  • безперервного статусу UKR щонайменше протягом 365 днів.

Неповнолітні діти, які прибули з України, також можуть отримати карту за цими умовами — заяву подає один із батьків або опікун.

Діти, народжені в Польщі, мають право на карту CUKR, якщо:

  • їхня мати легально прибула з України після 24 лютого 2022 року;
  • дитина перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту;
  • має статус UKR на момент подання заяви;
  • мати вже має карту побиту CUKR.

Вимоги до даних у реєстрі

Заяву не приймуть, якщо в реєстрі PESEL UKR будуть неповні дані. Обов’язково мають бути зазначені:

  • ім’я, прізвище, дата народження, стать і громадянство;
  • серія, номер і термін дії документа для виїзду за кордон;
  • відбитки пальців або підтвердження неможливості їх зняття;
  • зразок підпису (для осіб від 12 років).

Як подати заяву

Подання заявки можливе лише онлайн через систему MOS. Користувачі повинні:

  • зареєструвати новий обліковий запис у системі;
  • авторизуватися через login.gov.pl;
  • заповнити електронну форму;
  • підписати заяву (довіреним профілем або електронним підписом);
  • додати фото та підтвердження оплат.

Після подання заяви її можна зберегти у форматах PDF і XML, а також отримати офіційне підтвердження прийняття.

У разі правильного оформлення заявника викличуть до воєводського управління лише для отримання готової карти.

Вартість оформлення

Оформлення дозволу передбачає дві оплати:

  • 340 злотих — гербовий збір;
  • 100 злотих — виготовлення карти побиту.

Доступ до системи MOS є безкоштовним, подати заяву можна самостійно без посередників.

Які можливості дає CUKR

Після отримання карти побиту CUKR тимчасовий захист перетворюється на дозвіл на тимчасове проживання строком до трьох років.

Власники карти:

  • мають повний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;
  • можуть вести підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;
  • користуються правами іноземців із дозволом на тимчасове перебування;
  • можуть подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів;
  • отримують зарахування цього періоду до стажу для оформлення довгострокового резидентства ЄС у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна біженець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]