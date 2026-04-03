Польша изменила правила для украинцев – что такое CUKR и как получить новый статус

Статус временной защиты преобразуется в вид на жительство сроком до трех лет.

С 1 апреля 2026 года в странах Евросоюза вступили в силу обновленные правила для лиц, имеющих статус временной защиты. Изменения касаются условий пребывания, перехода на долгосрочные разрешения и проверки статуса, в частности для украинцев в Польше.

Как сообщает InPoland, с 1 апреля в Польше ключевым изменением станет постепенная замена статуса PESEL UKR на специальное разрешение CUKR. Оно будет давать право на легальное проживание сроком до трех лет. Польские власти определили этот механизм как основной путь легализации для украинцев после длительного пребывания в стране.

Как сообщается в новых правилах правительственного портала MOS, подача заявлений будет осуществляться исключительно в электронной форме через государственный портал MOS. Бумажные документы приниматься не будут.

Кто может получить карту пребывания CUKR

Согласно новым правилам, разрешение смогут получить граждане Украины или члены их семей при условии:

легального пребывания в Польше на основании временной защиты;

наличия статуса UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

наличия статуса UKR на момент подачи заявления;

непрерывного статуса UKR не менее 365 дней.

Несовершеннолетние дети, прибывшие из Украины, также могут получить карту на этих условиях — заявление подает один из родителей или опекун.

Дети, родившиеся в Польше, имеют право на получение карты CUKR, если:

их мать легально прибыла из Украины после 24 февраля 2022 года;

ребёнок находится в Польше на основании временной защиты;

имеет статус UKR на момент подачи заявления;

мать уже имеет карту пребывания CUKR.

Требования к данным в реестре

Заявление не примут, если в реестре PESEL UKR будут неполные данные. Обязательно должны быть указаны:

имя, фамилия, дата рождения, пол и гражданство;

серия, номер и срок действия документа для выезда за границу;

отпечатки пальцев или подтверждение невозможности их снятия;

образец подписи (для лиц от 12 лет).

Как подать заявление

Подача заявки возможна только онлайн через систему MOS. Пользователи должны:

зарегистрировать новую учетную запись в системе;

авторизоваться через login.gov.pl;

заполнить электронную форму;

подписать заявление (авторизованным профилем или электронной подписью);

добавить фото и подтверждение оплаты.

После подачи заявления его можно сохранить в форматах PDF и XML, а также получить официальное подтверждение о приеме.

В случае правильного оформления заявителя вызовут в воеводское управление только для получения готовой карты.

Стоимость оформления

Оформление разрешения предусматривает две оплаты:

340 злотых — гербовый сбор;

100 злотых — изготовление карты пребывания.

Доступ к системе MOS бесплатный, подать заявление можно самостоятельно без посредников.

Какие возможности дает CUKR

После получения карты пребывания CUKR временная защита преобразуется в разрешение на временное проживание сроком до трёх лет.

Обладатели карты:

имеют полный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;

могут вести предпринимательскую деятельность на тех же условиях, что и граждане Польши;

пользуются правами иностранцев с разрешением на временное пребывание;

могут путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней;

получают зачет этого периода в стаж для оформления долгосрочного резидентства в ЕС в будущем.

