В Італії суд визнав підвищення цін Netflix незаконним: компанія має повернути гроші користувачам

Італійський суд постановив, що підвищення тарифів Netflix протягом останніх семи років було незаконним.

Суд у Римі визнав незаконними підвищення цін, запроваджені компанією Netflix для своїх італійських підписників протягом останніх семи років, і зобов’язав американського медіагіганта відшкодувати їм кошти, пише Reuters.

Організація Movimento Consumatori заявила, що суд задовольнив її позов проти Netflix Italia та визнав несправедливими умови, які дозволяли підвищувати вартість підписки з 2017 року до січня 2024 року.

У Netflix повідомили, що оскаржуватимуть це рішення.

«Ми дуже серйозно ставимося до прав споживачів і вважаємо, що наші умови завжди відповідали італійському законодавству та практиці», — заявили в компанії.

Порушення національного законодавства

Суд дійшов висновку, що відповідні положення були несправедливими, оскільки, всупереч національному законодавству про захист прав споживачів, дозволяли змінювати умови без зазначення обґрунтованої причини в договорі.

Згідно з рішенням, кожен підписник має право на зменшення поточної вартості підписки, повернення надмірно сплачених коштів і, за необхідності, на компенсацію.

За останніми даними італійського регулятора у сфері комунікацій, у 2024 році Netflix мав понад 8 мільйонів унікальних користувачів в Італії, а у 2025 році кількість підписників становила 5,4 мільйона.

Як зазначили адвокати Паоло Фіоріо та Ріккардо Пінна, які представляли інтереси споживачів, для тарифу Premium незаконні підвищення у 2017, 2019, 2021 та 2024 роках становили загалом 8 євро на місяць, а для тарифу Standard — 4 євро на місяць.

«Підписник Premium, який безперервно користувався Netflix з 2017 року до сьогодні, має право на повернення приблизно 500 євро, тоді як користувач Standard — близько 250 євро», — зазначили вони.

Суд Рима також зобов’язав опублікувати рішення на сайті Netflix Italia та в провідних національних газетах, щоб поінформувати споживачів про недійсність відповідних умов і їхнє право на відшкодування.

