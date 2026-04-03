В Италии суд признал повышение цен Netflix незаконным: компания должна вернуть деньги пользователям

Итальянский суд постановил, что повышение тарифов Netflix за последние семь лет было незаконным.

Суд в Риме признал незаконными повышения цен, введенные компанией Netflix для своих итальянских подписчиков за последние семь лет, и обязал американского медиагиганта возместить им средства, пишет Reuters.

Организация Movimento Consumatori заявила, что суд удовлетворил ее иск против Netflix Italia и признал несправедливыми условия, которые позволяли повышать стоимость подписки с 2017 года по январь 2024 года.

В Netflix сообщили, что будут обжаловать это решение.

«Мы очень серьезно относимся к правам потребителей и считаем, что наши условия всегда соответствовали итальянскому законодательству и практике», — заявили в компании.

Нарушение национального законодательства

Суд пришел к выводу, что соответствующие положения были несправедливыми, поскольку, вопреки национальному законодательству о защите прав потребителей, позволяли изменять условия без указания обоснованной причины в договоре.

Согласно решению, каждый подписчик имеет право на снижение текущей стоимости подписки, возврат излишне уплаченных средств и, при необходимости, на компенсацию.

По последним данным итальянского регулятора в сфере коммуникаций, в 2024 году Netflix имел более 8 миллионов уникальных пользователей в Италии, а в 2025 году количество подписчиков составляло 5,4 миллиона.

Как отметили адвокаты Паоло Фиорио и Риккардо Пинна, представлявшие интересы потребителей, для тарифа Premium незаконные повышения в 2017, 2019, 2021 и 2024 годах составили в общей сложности 8 евро в месяц, а для тарифа Standard — 4 евро в месяц.

«Подписчик Premium, который непрерывно пользовался Netflix с 2017 года по настоящее время, имеет право на возврат примерно 500 евро, тогда как пользователь Standard — около 250 евро», — отметили они.

Суд Рима также обязал опубликовать решение на сайте Netflix Italia и в ведущих национальных газетах, чтобы проинформировать потребителей о недействительности соответствующих условий и их праве на возмещение.

