  1. В мире

В Италии суд признал повышение цен Netflix незаконным: компания должна вернуть деньги пользователям

21:28, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Итальянский суд постановил, что повышение тарифов Netflix за последние семь лет было незаконным.
Фото: Deposit Photos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Риме признал незаконными повышения цен, введенные компанией Netflix для своих итальянских подписчиков за последние семь лет, и обязал американского медиагиганта возместить им средства, пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Организация Movimento Consumatori заявила, что суд удовлетворил ее иск против Netflix Italia и признал несправедливыми условия, которые позволяли повышать стоимость подписки с 2017 года по январь 2024 года.

В Netflix сообщили, что будут обжаловать это решение.

«Мы очень серьезно относимся к правам потребителей и считаем, что наши условия всегда соответствовали итальянскому законодательству и практике», — заявили в компании.

Нарушение национального законодательства

Суд пришел к выводу, что соответствующие положения были несправедливыми, поскольку, вопреки национальному законодательству о защите прав потребителей, позволяли изменять условия без указания обоснованной причины в договоре.

Согласно решению, каждый подписчик имеет право на снижение текущей стоимости подписки, возврат излишне уплаченных средств и, при необходимости, на компенсацию.

По последним данным итальянского регулятора в сфере коммуникаций, в 2024 году Netflix имел более 8 миллионов уникальных пользователей в Италии, а в 2025 году количество подписчиков составляло 5,4 миллиона.

Как отметили адвокаты Паоло Фиорио и Риккардо Пинна, представлявшие интересы потребителей, для тарифа Premium незаконные повышения в 2017, 2019, 2021 и 2024 годах составили в общей сложности 8 евро в месяц, а для тарифа Standard — 4 евро в месяц.

«Подписчик Premium, который непрерывно пользовался Netflix с 2017 года по настоящее время, имеет право на возврат примерно 500 евро, тогда как пользователь Standard — около 250 евро», — отметили они.

Суд Рима также обязал опубликовать решение на сайте Netflix Italia и в ведущих национальных газетах, чтобы проинформировать потребителей о недействительности соответствующих условий и их праве на возмещение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Италия

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]