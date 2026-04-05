У Польщі українцям замінюють статус PESEL UKR на карту побиту CUKR – що варто знати

13:53, 5 квітня 2026
Отримання карти CUKR анулює старий статус і відкриває нові можливості для роботи та подорожей Шенгеном.
Як відомо, з 1 квітня в Польщі почала діяти нова процедура легалізації для українців: замість статусу PESEL UKR видаватимуть карту побиту CUKR на три роки, яка дає повний доступ до ринку праці та можливість подорожувати Шенгеном.

Польська влада визначила CUKR як основний механізм легалізації для українців, які тривалий час перебувають у країні. Карта побиту надає право тимчасового проживання строком до трьох років, дозволяє працювати без додаткових дозволів і вести підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, йдеться на сайті Республіки Польща.

Власники CUKR зможуть користуватися всіма правами, передбаченими для іноземців із дозволом на тимчасове перебування. Карта разом із чинним проїзним документом дозволяє подорожувати Шенгенською зоною до 90 днів протягом 180-денного періоду. Час перебування на основі CUKR зараховується для майбутнього отримання дозволу на довгострокове проживання резидента ЄС.

Водночас отримання карти CUKR анулює статус PESEL UKR та пов’язані пільги. Українці можуть отримувати інші виплати, зокрема 800+, за умови дотримання чинного законодавства. Власники карти зобов’язані повідомляти воєводу про зміну місця перебування протягом 15 робочих днів.

Якщо власник CUKR виїде з Польщі на понад 6 місяців або не забере карту протягом 60 днів після повідомлення, дозвіл на тимчасове перебування буде анульовано, а наступний дозвіл можна буде отримати лише на загальних підставах.

