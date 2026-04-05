В Польше украинцам заменяют статус PESEL UKR на карту пребывания CUKR — что нужно знать

13:53, 5 апреля 2026
Получение карты CUKR аннулирует прежний статус и открывает новые возможности для работы и путешествий по Шенгенской зоне.
Как известно, с 1 апреля в Польше начала действовать новая процедура легализации для украинцев: вместо статуса PESEL UKR будут выдавать карту пребывания CUKR на три года, которая дает полный доступ к рынку труда и возможность путешествовать по Шенгенской зоне.

Польские власти определили CUKR как основной механизм легализации для украинцев, которые длительное время находятся в стране. Карта пребывания предоставляет право временного проживания сроком до трех лет, позволяет работать без дополнительных разрешений и вести предпринимательскую деятельность на тех же условиях, что и граждане Польши, говорится на сайте Республики Польша.

Владельцы CUKR смогут пользоваться всеми правами, предусмотренными для иностранцев с разрешением на временное пребывание. Карта вместе с действующим проездным документом позволяет путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода. Время пребывания на основании CUKR засчитывается для будущего получения разрешения на долгосрочное проживание резидента ЕС.

В то же время получение карты CUKR аннулирует статус PESEL UKR и связанные с ним льготы. Украинцы могут получать другие выплаты, в частности 800+, при условии соблюдения действующего законодательства. Владельцы карты обязаны уведомлять воеводу об изменении места пребывания в течение 15 рабочих дней.

Если владелец карты CUKR уедет из Польши на срок более 6 месяцев или не заберет карту в течение 60 дней после получения уведомления, разрешение на временное пребывание будет аннулировано, а следующее разрешение можно будет получить только на общих основаниях.

