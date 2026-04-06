Місяць, який ми бачимо, зовсім не той Місяць, який ви бачите із Землі, — екіпаж місії NASA Artemis II

13:58, 6 квітня 2026
Екіпаж NASA побачив на Місяці те, що неможливо помітити з Землі.
Фото: space.com
Екіпаж місії NASA Artemis II уперше за 50 років побачив Місяць із близької відстані та розповів про деталі, які не видно з Землі, пише Space.com.

«Це феноменально. Місяць, який ми бачимо, зовсім не той Місяць, який ви бачите із Землі», - сказала спеціалістка місії та перша жінка, яка полетіла на Місяць, Крістіна Кох.

Командир місії Рід Вайсман також не приховував захоплення.

«Ми можемо бачити Східний басейн навіть неозброєним оком. Місяць такий яскравий.

Це просто все, що ми бачили під час тренувань, але у трьох вимірах, і це абсолютно неймовірно. Це приголомшливо», - сказав Вайзман.

Кох також звернула увагу на лінію термінатора - межу між світлом і тінню, що позначає зміну місячного дня і ночі.

Спочатку екіпаж не міг її розгледіти через яскравість поверхні, однак згодом рельєф уздовж цієї межі став помітним і вразив астронавтів своєю деталізацією.

«У їхніх голосах можна почути захоплення. Вони були просто несамовито налаштовані, дивлячись на Місяць», - заявили науковці NASA, які працюють з екіпажем Artemis II.

