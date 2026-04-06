  В мире

Луна, которую мы видим, совсем не та Луна, которую вы видите с Земли, — экипаж миссии NASA Artemis II

13:58, 6 апреля 2026
Экипаж NASA увидел на Луне то, что невозможно заметить с Земли.
Фото: space.com
Экипаж миссии Artemis II впервые за 50 лет увидел Луну с близкого расстояния и рассказал о деталях, которые не видны с Земли, пишет Space.com.

«Это феноменально. Луна, которую мы видим, совсем не та Луна, которую вы видите с Земли», — сказала специалист миссии и первая женщина, которая полетела к Луне, Кристина Кох.

Командир миссии Рид Уайзман также не скрывал восхищения.

«Мы можем видеть Восточный бассейн даже невооруженным глазом. Луна такая яркая.

Это просто всё, что мы видели во время тренировок, но в трёх измерениях, и это абсолютно невероятно. Это потрясающе», — сказал Уайзман.

Кох также обратила внимание на линию терминатора — границу между светом и тенью, которая обозначает смену лунного дня и ночи.

Сначала экипаж не мог ее разглядеть из-за яркости поверхности, однако позже рельеф вдоль этой границы стал заметным и поразил астронавтов своей детализацией.

«В их голосах можно услышать восхищение. Они были просто невероятно воодушевлены, глядя на Луну», — отметили ученые NASA, работающие с экипажем Artemis II.

