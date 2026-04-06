У Литві чоловік викрав прапор України із держбудівлі та пошкодив авто родини українських біженців – що вирішив суд

19:07, 6 квітня 2026
Чоловік визнав, що діяв із неприязні до українців, і суд зобов’язав його відшкодувати збитки та відбути 90 днів ув’язнення.
Паневежський районний суд Литви визнав 28-річного Лукаса Вайчеконіса винним у низці правопорушень проти української символіки та майна біженців і призначив йому 90 днів ув’язнення у поєднанні з попереднім вироком. Молодого чоловіка засудили за крадіжку українського прапора з будівлі Спеціальної слідчої служби у Паневежисі та пошкодження автомобіля з українськими номерними знаками. Про це пише LRT.

Інцидент стався у червні 2024 року: прапор було викрадено вночі з будівлі СТТ, а згодом знайдено вставленим у автомобіль Toyota з українськими номерами, який належав литовцю з сім’єю з України. За словами прокурора, Вайчеконіс визнав, що своїми діями хотів висловити негативне ставлення до українських біженців та підтримки Литвою України.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого: засуджений має виплатити 1,4 тис. євро матеріальної та 700 євро нематеріальної компенсації, а також п’ять відсотків річних.

Молодший брат Лукаса, Матас Вайчеконіс, також отримав вирок за використання чужого документа без законних підстав. Йому призначили 11 місяців обмеження волі та штраф у 2,4 тис. євро, а також зобов’язали проходити лікування від алкоголізму та заборонили вживання психоактивних речовин.

Вирок може бути оскаржений до Паневежського обласного суду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

