У Литві чоловік викрав прапор України із держбудівлі та пошкодив авто родини українських біженців – що вирішив суд

Чоловік визнав, що діяв із неприязні до українців, і суд зобов’язав його відшкодувати збитки та відбути 90 днів ув’язнення.

Паневежський районний суд Литви визнав 28-річного Лукаса Вайчеконіса винним у низці правопорушень проти української символіки та майна біженців і призначив йому 90 днів ув’язнення у поєднанні з попереднім вироком. Молодого чоловіка засудили за крадіжку українського прапора з будівлі Спеціальної слідчої служби у Паневежисі та пошкодження автомобіля з українськими номерними знаками. Про це пише LRT.

Інцидент стався у червні 2024 року: прапор було викрадено вночі з будівлі СТТ, а згодом знайдено вставленим у автомобіль Toyota з українськими номерами, який належав литовцю з сім’єю з України. За словами прокурора, Вайчеконіс визнав, що своїми діями хотів висловити негативне ставлення до українських біженців та підтримки Литвою України.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого: засуджений має виплатити 1,4 тис. євро матеріальної та 700 євро нематеріальної компенсації, а також п’ять відсотків річних.

Молодший брат Лукаса, Матас Вайчеконіс, також отримав вирок за використання чужого документа без законних підстав. Йому призначили 11 місяців обмеження волі та штраф у 2,4 тис. євро, а також зобов’язали проходити лікування від алкоголізму та заборонили вживання психоактивних речовин.

Вирок може бути оскаржений до Паневежського обласного суду.

