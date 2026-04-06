В Литве мужчина похитил флаг Украины из государственного здания и повредил автомобиль семьи украинских беженцев — какое решение принял суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Паневежский районный суд Литвы признал 28-летнего Лукаса Вайчекониса виновным в ряде правонарушений против украинской символики и имущества беженцев и назначил ему 90 дней заключения в сочетании с предыдущим приговором. Молодого человека осудили за кражу украинского флага из здания Специальной следственной службы в Паневежисе и повреждение автомобиля с украинскими номерными знаками. Об этом пишет LRT.

Инцидент произошел в июне 2024 года: флаг был похищен ночью из здания СТС, а впоследствии найден вставленным в автомобиль Toyota с украинскими номерами, который принадлежал литовцу с семьей из Украины. По словам прокурора, Вайчеконис признал, что своими действиями хотел выразить негативное отношение к украинским беженцам и поддержке Литвой Украины.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего: осужденный должен выплатить 1,4 тыс. евро материальной и 700 евро нематериальной компенсации, а также пять процентов годовых.

Младший брат Лукаса, Матас Вайчеконис, также получил приговор за использование чужого документа без законных оснований. Ему назначили 11 месяцев ограничения свободы и штраф в размере 2,4 тыс. евро, а также обязали проходить лечение от алкоголизма и запретили употребление психоактивных веществ.

Приговор может быть обжалован в Паневежском областном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.