  1. В мире

В Литве мужчина похитил флаг Украины из государственного здания и повредил автомобиль семьи украинских беженцев — какое решение принял суд

19:07, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина признал, что действовал из неприязни к украинцам, и суд обязал его возместить ущерб и отбыть 90 дней лишения свободы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Паневежский районный суд Литвы признал 28-летнего Лукаса Вайчекониса виновным в ряде правонарушений против украинской символики и имущества беженцев и назначил ему 90 дней заключения в сочетании с предыдущим приговором. Молодого человека осудили за кражу украинского флага из здания Специальной следственной службы в Паневежисе и повреждение автомобиля с украинскими номерными знаками. Об этом пишет LRT.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в июне 2024 года: флаг был похищен ночью из здания СТС, а впоследствии найден вставленным в автомобиль Toyota с украинскими номерами, который принадлежал литовцу с семьей из Украины. По словам прокурора, Вайчеконис признал, что своими действиями хотел выразить негативное отношение к украинским беженцам и поддержке Литвой Украины.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего: осужденный должен выплатить 1,4 тыс. евро материальной и 700 евро нематериальной компенсации, а также пять процентов годовых.

Младший брат Лукаса, Матас Вайчеконис, также получил приговор за использование чужого документа без законных оснований. Ему назначили 11 месяцев ограничения свободы и штраф в размере 2,4 тыс. евро, а также обязали проходить лечение от алкоголизма и запретили употребление психоактивных веществ.

Приговор может быть обжалован в Паневежском областном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Украина беженец Литва

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]