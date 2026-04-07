У Парижі пасажирський літак не зміг приземлитися через феєрверки і пішов на друге коло

Пілот рейсу з Венеції змушений був зробити друге коло і приземлитися на іншу смугу через небезпечні іскри та дим.

Фото: Reddit

Пасажирський літак авіакомпанії EasyJet, що прямував з Венеції, не зміг здійснити посадку в аеропорту «Париж-Орлі» через запуск феєрверків поблизу злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє Le Figaro.

За даними авіакомпанії, пілот помітив іскри та стовпи диму неподалік смуги, тому як запобіжний захід вирішив виконати друге коло у повітрі та приземлитися на іншу смугу. Пасажирам нічого не загрожувало.

Попереднє розслідування показало, що вибухи були наслідком феєрверків, запущених у містах Аблон-сюр-Сен та Вільнев-ле-Руа, що межують із аеропортом. Через інцидент одна зі злітно-посадкових смуг залишалася закритою майже півтори години.

Особи, відповідальні за запуск феєрверків, наразі не встановлені, розслідування триває.

