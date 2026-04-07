В Париже пассажирский самолет не смог приземлиться из-за фейерверков и совершил второй круг

Пилот рейса из Венеции был вынужден совершить второй круг и приземлиться на другую взлетно-посадочную полосу из-за опасных искр и дыма.

Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из Венеции, не смог совершить посадку в аэропорту «Париж-Орли» из-за запуска фейерверков вблизи взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным авиакомпании, пилот заметил искры и столбы дыма недалеко от полосы, поэтому в качестве меры предосторожности решил выполнить второй круг в воздухе и приземлиться на другую полосу. Пассажирам ничего не угрожало.

Предварительное расследование показало, что взрывы были следствием фейерверков, запущенных в городах Аблон-сюр-Сен и Вильнев-ле-Руа, граничащих с аэропортом. Из-за инцидента одна из взлетно-посадочных полос оставалась закрытой почти полтора часа.

Лица, ответственные за запуск фейерверков, пока не установлены, расследование продолжается.

