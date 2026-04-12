  1. У світі

Хакери вимагають викуп від розробників, інакше – оприлюднять дані про GTA 6

23:50, 12 квітня 2026
Хакери заявили про доступ до контрактів Sony та Microsoft у межах атаки на GTA 6.
Хакери вимагають викуп від розробників, інакше – оприлюднять дані про GTA 6
Студія Rockstar знову стала об’єктом кіберінциденту. Хакерське угруповання ShinyHunters заявило про злам частини інфраструктури розробників гри Grand Theft Auto 6 та вимогу викупу за непублікацію викрадених даних.

За твердженням зловмисників, їм нібито вдалося отримати внутрішню інформацію компанії, зокрема фінансові документи, маркетингові плани, контракти з Sony та Microsoft, а також матеріали, пов’язані з акторами озвучування та іншими аспектами розробки.

Хакери заявили про намір оприлюднити ці дані у відкритому доступі, якщо Rockstar не виконає їхні вимоги до 14 квітня 2026 року.

У Rockstar підтвердили факт інциденту, однак заявили, що йдеться лише про «обмежений обсяг несуттєвої інформації». У компанії наголосили, що злам стався через сторонній сервіс, а витік не зачепив дані гравців і не вплинув на процес розробки або роботу ігрових сервісів.

Це не перший подібний випадок для студії. У 2022 році в мережу потрапили десятки відео з ранньої версії Grand Theft Auto 6, що стало одним із найбільших витоків в історії ігрової індустрії. Згодом повідомлялося, що викрадений тоді вихідний код гри все ще перебуває у третіх осіб.

