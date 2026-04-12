Хакери вимагають викуп від розробників, інакше – оприлюднять дані про GTA 6

Хакери заявили про доступ до контрактів Sony та Microsoft у межах атаки на GTA 6.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Студія Rockstar знову стала об’єктом кіберінциденту. Хакерське угруповання ShinyHunters заявило про злам частини інфраструктури розробників гри Grand Theft Auto 6 та вимогу викупу за непублікацію викрадених даних.

За твердженням зловмисників, їм нібито вдалося отримати внутрішню інформацію компанії, зокрема фінансові документи, маркетингові плани, контракти з Sony та Microsoft, а також матеріали, пов’язані з акторами озвучування та іншими аспектами розробки.

Хакери заявили про намір оприлюднити ці дані у відкритому доступі, якщо Rockstar не виконає їхні вимоги до 14 квітня 2026 року.

У Rockstar підтвердили факт інциденту, однак заявили, що йдеться лише про «обмежений обсяг несуттєвої інформації». У компанії наголосили, що злам стався через сторонній сервіс, а витік не зачепив дані гравців і не вплинув на процес розробки або роботу ігрових сервісів.

Це не перший подібний випадок для студії. У 2022 році в мережу потрапили десятки відео з ранньої версії Grand Theft Auto 6, що стало одним із найбільших витоків в історії ігрової індустрії. Згодом повідомлялося, що викрадений тоді вихідний код гри все ще перебуває у третіх осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.