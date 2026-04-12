Хакеры требуют выкуп от разработчиков, в противном случае обнародуют данные о GTA 6

23:50, 12 апреля 2026
Хакеры заявили о получении доступа к контрактам Sony и Microsoft в ходе атаки на GTA 6.
Студия Rockstar снова стала объектом киберинцидента. Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе части инфраструктуры разработчиков игры Grand Theft Auto 6 и требовании выкупа за непубликацию похищенных данных.

По утверждению злоумышленников, им якобы удалось получить внутреннюю информацию компании, в частности финансовые документы, маркетинговые планы, контракты с Sony и Microsoft, а также материалы, связанные с актерами озвучки и другими аспектами разработки.

Хакеры заявили о намерении обнародовать эти данные в открытом доступе, если Rockstar не выполнит их требования до 14 апреля 2026 года.

В Rockstar подтвердили факт инцидента, однако заявили, что речь идет лишь об «ограниченном объеме несущественной информации». В компании подчеркнули, что взлом произошел через сторонний сервис, а утечка не затронула данные игроков и не повлияла на процесс разработки или работу игровых сервисов.

Это не первый подобный случай для студии. В 2022 году в сеть попали десятки видео из ранней версии Grand Theft Auto 6, что стало одной из крупнейших утечек в истории игровой индустрии. Впоследствии сообщалось, что похищенный тогда исходный код игры все еще находится у третьих лиц.

