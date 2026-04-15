  1. У світі

Європа готує «план Б» для НАТО на випадок виходу США

10:34, 15 квітня 2026
Європейці готуються замінити США в ключових ролях НАТО.
Фото: Bernadett Szabo/Reuters
Європейські країни активізували розробку резервного сценарію функціонування НАТО на випадок можливого скорочення або виходу США з альянсу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, відповідні плани, які неформально називають «європейським НАТО», передбачають посилення ролі європейських держав у структурі альянсу, зокрема на керівних та командних посадах, а також поступове заміщення американських військових ресурсів власними.

Імпульс до активізації цих обговорень дала зміна позиції Німеччини. Берлін, який тривалий час виступав проти ідеї більшої оборонної автономії Європи, тепер підтримує розширення відповідальності європейських країн за власну безпеку. Це пов’язують із побоюваннями щодо надійності США як союзника на тлі політики Дональда Трампа.

Останніми днями Трамп назвав європейських союзників «боягузами» і охарактеризував НАТО як «паперового тигра».

Європейські посадовці наголошують, що йдеться не про створення альтернативи НАТО, а про забезпечення його стабільності у разі зменшення американської участі.

Серед ключових напрямів — посилення оборонних спроможностей європейських країн, збільшення виробництва військової техніки та розвиток критично важливих сфер.

Разом із тим реалізація таких планів залишається складною. Структура НАТО історично була побудована навколо американського лідерства.

Попри це, європейські країни вже поступово беруть на себе більше відповідальності. Зокрема, зростає кількість командних посад у НАТО, які обіймають європейці, а також роль європейських військових у проведенні навчань і операцій альянсу.

Посадовці кажуть, що відновлення обов’язкової військової служби — ще один ключовий аспект успіху плану. Багато країн відмовилися від неї після холодної війни.

«Я не збираюся давати поради жодній європейській країні, але з точки зору громадянської освіти, національної ідентичності та національної єдності, ймовірно, немає нічого кращого за обов’язкову військову службу», — сказав президент Фінляндії Александр Стубб.

США НАТО Європа Дональд Трамп

