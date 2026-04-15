  1. В мире

Европа готовит «план Б» для НАТО на случай выхода США

10:34, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Европейцы готовятся заменить США в ключевых ролях НАТО.
Фото: Bernadett Szabo/Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские страны активизировали разработку резервного сценария функционирования НАТО на случай возможного сокращения или выхода США из альянса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным издания, соответствующие планы, которые неформально называют «европейским НАТО», предусматривают усиление роли европейских государств в структуре альянса, в частности на руководящих и командных должностях, а также постепенное замещение американских военных ресурсов собственными.

Импульс к активизации этих обсуждений дала смена позиции Германии. Берлин, который долгое время выступал против идеи большей оборонной автономии Европы, теперь поддерживает расширение ответственности европейских стран за собственную безопасность. Это связывают с опасениями относительно надежности США как союзника на фоне политики Дональда Трампа.

В последние дни Трамп назвал европейских союзников «трусами» и охарактеризовал НАТО как «бумажного тигра».

Европейские чиновники подчеркивают, что речь не идет о создании альтернативы НАТО, а о обеспечении его стабильности в случае уменьшения американского участия.

Среди ключевых направлений — усиление оборонных возможностей европейских стран, увеличение производства военной техники и развитие критически важных сфер.

Вместе с тем реализация таких планов остается сложной. Структура НАТО исторически была построена вокруг американского лидерства.

Несмотря на это, европейские страны уже постепенно берут на себя больше ответственности. В частности, растет количество командных должностей в НАТО, которые занимают европейцы, а также роль европейских военных в проведении учений и операций альянса.

Чиновники говорят, что восстановление обязательной военной службы — еще один ключевой аспект успеха плана. Многие страны отказались от нее после холодной войны.

«Я не собираюсь давать советы какой-либо европейской стране, но с точки зрения гражданского образования, национальной идентичности и национального единства, вероятно, нет ничего лучше обязательной военной службы», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]