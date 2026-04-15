Европа готовит «план Б» для НАТО на случай выхода США

Европейцы готовятся заменить США в ключевых ролях НАТО.

Европейские страны активизировали разработку резервного сценария функционирования НАТО на случай возможного сокращения или выхода США из альянса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, соответствующие планы, которые неформально называют «европейским НАТО», предусматривают усиление роли европейских государств в структуре альянса, в частности на руководящих и командных должностях, а также постепенное замещение американских военных ресурсов собственными.

Импульс к активизации этих обсуждений дала смена позиции Германии. Берлин, который долгое время выступал против идеи большей оборонной автономии Европы, теперь поддерживает расширение ответственности европейских стран за собственную безопасность. Это связывают с опасениями относительно надежности США как союзника на фоне политики Дональда Трампа.

В последние дни Трамп назвал европейских союзников «трусами» и охарактеризовал НАТО как «бумажного тигра».

Европейские чиновники подчеркивают, что речь не идет о создании альтернативы НАТО, а о обеспечении его стабильности в случае уменьшения американского участия.

Среди ключевых направлений — усиление оборонных возможностей европейских стран, увеличение производства военной техники и развитие критически важных сфер.

Вместе с тем реализация таких планов остается сложной. Структура НАТО исторически была построена вокруг американского лидерства.

Несмотря на это, европейские страны уже постепенно берут на себя больше ответственности. В частности, растет количество командных должностей в НАТО, которые занимают европейцы, а также роль европейских военных в проведении учений и операций альянса.

Чиновники говорят, что восстановление обязательной военной службы — еще один ключевой аспект успеха плана. Многие страны отказались от нее после холодной войны.

«Я не собираюсь давать советы какой-либо европейской стране, но с точки зрения гражданского образования, национальной идентичности и национального единства, вероятно, нет ничего лучше обязательной военной службы», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

