Суд ЄС визнав проблему: як Іспанія роками тримає працівників у пастці «тимчасової» роботи

Людей роками не оформлюють на постійну роботу, хоча вони працюють постійно.

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може суттєво змінити підхід до працевлаштування в Іспанії. Суд прямо заявив: країна не має права прикривати проблему нестабільної зайнятості формальними рішеннями, які фактично залишають людей у тому ж невизначеному становищі.

Що сталося і чому це важливо

Історія почалася з конкретної людини — працівниці дитячого садка в Мадриді. Вона роками працювала за короткостроковими контрактами, які постійно продовжували. Формально це «тимчасова робота», але фактично — звичайна постійна посада.

Жінка звернулася до суду, вимагаючи визнати її постійною працівницею. Верховний суд Іспанії, розглядаючи справу, засумнівався: чи відповідає така практика правилам ЄС, і передав питання до європейського суду.

У чому головна проблема

Європейське законодавство дозволяє тимчасові контракти, але тільки тоді, коли робота справді короткострокова. Наприклад, сезонна зайнятість або заміна працівника.

У випадку Іспанії ситуація інша: людей роками залишають на «тимчасових» контрактах, хоча вони виконують постійну роботу. Це означає, що держава фактично обходить правила, не даючи працівникам повноцінних гарантій. Суд чітко пояснив: так робити не можна.

Як Іспанія намагалася це виправити

Іспанська система має свої особливості. Замість того щоб зробити таких працівників повністю постійними, держава створила проміжний статус — ніби «безстрокова, але не постійна» робота.

Звучить стабільно, але на практиці це не так. Людина може працювати роками, але в будь-який момент втратити місце, якщо посаду офіційно відкриють і проведуть конкурс.

Також передбачені компенсації при звільненні. Але їхній розмір обмежений і, за оцінкою суду, не є достатнім, щоб стримувати зловживання.

Чому суд визнав це недостатнім

Суд ЄС наголосив: якщо правила порушуються, держава має не просто «пом’якшити наслідки», а реально зупинити проблему.

У випадку Іспанії цього не відбувається. Людина, навіть після визнання порушення, все одно залишається у нестабільному становищі. Тобто сама суть проблеми не зникає.

Чому це типова ситуація для Іспанії

Такі історії — не виняток. У державному секторі Іспанії роками використовують тимчасові контракти для роботи, яка нікуди не зникає.

Йдеться про вчителів, медиків, офісних працівників. Вони виконують постійні функції, але не мають статусу постійних працівників.

Причина частково в законодавстві: усі державні посади мають заповнюватися через відкриті конкурси. Тому суди не можуть просто «перевести» людину у повноцінний статус.

У результаті виникає компроміс — людина працює, отримує зарплату, але живе без гарантій стабільності.

Що означає рішення суду

Суд не наказав автоматично робити всіх таких працівників постійними. Але він чітко визначив головне правило: заходи держави мають бути справді ефективними.

Тобто вони повинні або зупиняти зловживання, або робити їх невигідними.

Формальні рішення, які нічого не змінюють для працівника, більше не приймаються.

Що буде далі

Справу повернули до Верховного суду Іспанії. Саме він тепер має вирішити, як застосувати рішення європейського суду до конкретної ситуації.

Це рішення остаточне і обов’язкове. Оскаржити його не можна.

Для Іспанії це означає складне завдання: з одного боку — дотриматися своїх правил найму через конкурси, з іншого — припинити практику, яка роками залишає людей без стабільної роботи.

