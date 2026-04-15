Суд ЕС признал проблему: как Испания годами держит работников в ловушке «временной» работы

14:08, 15 апреля 2026
Людей годами не оформляют на постоянную работу, хотя они работают постоянно.
Суд Европейского союза принял решение, которое может существенно изменить подход к трудоустройству в Испании. Суд прямо заявил: страна не имеет права прикрывать проблему нестабильной занятости формальными решениями, которые фактически оставляют людей в том же неопределенном положении.

Что произошло и почему это важно

История началась с конкретного человека — работницы детского сада в Мадриде. Она годами работала по краткосрочным контрактам, которые постоянно продлевали. Формально это «временная работа», но фактически — обычная постоянная должность.

Женщина обратилась в суд, требуя признать ее постоянной работницей. Верховный суд Испании, рассматривая дело, усомнился: соответствует ли такая практика правилам ЕС, и передал вопрос в европейский суд.

В чем главная проблема

Европейское законодательство разрешает временные контракты, но только тогда, когда работа действительно краткосрочная. Например, сезонная занятость или замена работника.

В случае Испании ситуация иная: людей годами оставляют на «временных» контрактах, хотя они выполняют постоянную работу. Это означает, что государство фактически обходит правила, не давая работникам полноценных гарантий. Суд четко пояснил: так делать нельзя.

Как Испания пыталась это исправить

Испанская система имеет свои особенности. Вместо того чтобы сделать таких работников полностью постоянными, государство создало промежуточный статус — как бы «бессрочная, но не постоянная» работа.

Звучит стабильно, но на практике это не так. Человек может работать годами, но в любой момент потерять место, если должность официально откроют и проведут конкурс.

Также предусмотрены компенсации при увольнении. Но их размер ограничен и, по оценке суда, не является достаточным, чтобы сдерживать злоупотребления.

Почему суд признал это недостаточным

Суд ЕС подчеркнул: если правила нарушаются, государство должно не просто «смягчить последствия», а реально остановить проблему.

В случае Испании этого не происходит. Человек, даже после признания нарушения, все равно остается в нестабильном положении. То есть сама суть проблемы не исчезает.

Почему это типичная ситуация для Испании

Такие истории — не исключение. В государственном секторе Испании годами используют временные контракты для работы, которая никуда не исчезает.

Речь идет об учителях, медиках, офисных работниках. Они выполняют постоянные функции, но не имеют статуса постоянных работников.

Причина частично в законодательстве: все государственные должности должны заполняться через открытые конкурсы. Поэтому суды не могут просто «перевести» человека в полноценный статус.

В результате возникает компромисс — человек работает, получает зарплату, но живет без гарантий стабильности.

Что означает решение суда

Суд не приказал автоматически делать всех таких работников постоянными. Но он четко определил главное правило: меры государства должны быть действительно эффективными.

То есть они должны либо останавливать злоупотребления, либо делать их невыгодными.

Формальные решения, которые ничего не меняют для работника, больше не принимаются.

Что будет дальше

Дело вернули в Верховный суд Испании. Именно он теперь должен решить, как применить решение европейского суда к конкретной ситуации.

Это решение окончательное и обязательное. Обжаловать его нельзя.

Для Испании это означает сложную задачу: с одной стороны — соблюсти свои правила найма через конкурсы, с другой — прекратить практику, которая годами оставляет людей без стабильной работы.

