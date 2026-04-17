Коли повідомлення в WhatsApp стають доказом у суді — справа про розлучення, де все вирішував чат

Верховний суд Дубая наголосив: переписку потрібно перевіряти, а не сприймати як готовий доказ.

Верховний суд Дубая заявив, що повідомлення в месенджерах можуть використовуватися в суді, але лише після ретельної перевірки. Сам факт наявності переписки ще не означає, що вона є доказом — суд має встановити, хто саме її надіслав і чи не була вона змінена.

Обставини справи

Справу розглядали у межах сімейного спору. Жінка намагалася довести, що чоловік розірвав шлюб, повідомивши про це в листуванні. У законодавстві ОАЕ це можливо: інколи достатньо заяви одного з подружжя, але суд має перевірити, чи вона справді була і чи має юридичну силу.

Свою позицію вона підтверджувала не лише словами свідків, а й листуванням у WhatsApp. За її версією, саме з цих повідомлень випливало, що чоловік висловив намір припинити шлюб.

Апеляційний суд ці аргументи відхилив і не визнав повідомлення достатнім доказом. При цьому суд фактично не перевірив, чи дійсно ці повідомлення належать чоловікові і чи можна їм довіряти.

Що вирішив Верховний суд Дубая

Суд касаційної інстанції скасував попереднє рішення і повернув справу на новий розгляд.

Головна причина — нижчий суд не дослідив належним чином електронні докази. Верховний суд наголосив, що переписка в месенджерах не може ігноруватися або оцінюватися формально. Її потрібно перевіряти так само уважно, як і будь-які інші докази.

Суд прямо вказав, що необхідно встановити, чи справжні ці повідомлення, хто їх надіслав і чи відповідають вони вимогам закону до доказів.

Чому цього недостатньо просто «показати переписку»

Суд звернув увагу на важливу проблему: цифрові повідомлення легко підробити або викривити.

Навіть реальне листування можна подати так, що його зміст зміниться. Наприклад, можна показати лише частину діалогу або зробити скріншот без контексту. Крім того, технічні дані — час відправлення чи ім’я відправника — також можуть бути змінені або неправильно витлумачені.

Саме тому суди мають перевіряти такі докази більш ретельно, інколи із залученням технічної експертизи.

Позиція юристів

Юристи пояснюють, що це рішення не означає автоматичне визнання всіх повідомлень доказами, вказує Khaleej Times.

Навпаки, суд чітко дав зрозуміти: повідомлення можуть бути доказом лише тоді, коли доведено їхню справжність і встановлено, хто саме їх надіслав. Крім того, вони мають відповідати загальним вимогам до доказів.

У сімейних спорах, як зазначають фахівці, не має значення, чи була заява зроблена особисто або через месенджер. Важливо інше — чи можна довіряти цьому повідомленню і чи має воно юридичну силу.

