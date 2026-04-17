Когда сообщения в WhatsApp становятся доказательством в суде — дело о разводе, где все решал чат

Верховный суд Дубая заявил, что сообщения в мессенджерах могут использоваться в суде, но только после тщательной проверки. Сам факт наличия переписки еще не означает, что она является доказательством — суд должен установить, кто именно ее отправил и не была ли она изменена.

Обстоятельства дела

Дело рассматривалось в рамках семейного спора. Женщина пыталась доказать, что муж расторг брак, сообщив об этом в переписке. В законодательстве ОАЭ это возможно: в некоторых случаях достаточно заявления одного из супругов, однако суд должен проверить, действительно ли оно было сделано и имеет ли юридическую силу.

Свою позицию она подтверждала не только показаниями свидетелей, но и перепиской в WhatsApp. По ее версии, именно из этих сообщений следовало, что муж выразил намерение прекратить брак.

Апелляционный суд эти аргументы отклонил и не признал сообщения достаточным доказательством. При этом суд фактически не проверил, действительно ли эти сообщения принадлежат мужу и можно ли им доверять.

Что решил Верховный суд Дубая

Суд кассационной инстанции отменил предыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение.

Основная причина — нижестоящий суд не исследовал надлежащим образом электронные доказательства. Верховный суд подчеркнул, что переписка в мессенджерах не может игнорироваться или оцениваться формально. Ее необходимо проверять так же тщательно, как и любые другие доказательства.

Суд прямо указал, что необходимо установить, являются ли эти сообщения подлинными, кто их отправил и соответствуют ли они требованиям закона к доказательствам.

Почему недостаточно просто «показать переписку»

Суд обратил внимание на важную проблему: цифровые сообщения легко подделать или исказить.

Даже реальную переписку можно представить таким образом, что ее смысл изменится. Например, можно показать только часть диалога или сделать скриншот без контекста. Кроме того, технические данные — время отправки или имя отправителя — также могут быть изменены или неправильно истолкованы.

Именно поэтому суды должны проверять такие доказательства более тщательно, иногда с привлечением технической экспертизы.

Позиция юристов

Юристы объясняют, что это решение не означает автоматического признания всех сообщений доказательствами, указывает Khaleej Times.

Напротив, суд четко дал понять: сообщения могут быть доказательством только тогда, когда доказана их подлинность и установлено, кто именно их отправил. Кроме того, они должны соответствовать общим требованиям к доказательствам.

В семейных спорах, как отмечают специалисты, не имеет значения, было ли заявление сделано лично или через мессенджер. Важно другое — можно ли доверять этому сообщению и имеет ли оно юридическую силу.