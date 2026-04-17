У М’янмі смертні вироки замінили довічним ув’язненням

21:38, 17 квітня 2026
Лідер військової влади Мін Аун Хлайн пом’якшив вироки засудженим до страти в межах загальної амністії.
У М’янмі смертні вироки замінили довічним ув’язненням
Лідер М’янми Мін Аун Хлайн наказом замінив усі вироки, винесені у вигляді смертної кари, на довічне ув’язнення. Про це повідомляє France24.

Як зазначається, Мін Аун Хлайн, який нещодавно був призначений «цивільним президентом» країни, видав загальний наказ про пом’якшення всіх смертних вироків та скорочення термінів ув’язнення строком до 40 років на одну шосту частину.

У п’ятницю він пом’якшив усі смертні вироки загальним розпорядженням. Це стало одним із перших офіційних рішень після його нового призначення.

Військова хунта на чолі з Мін Аун Хлайном захопила владу в М’янмі внаслідок перевороту у лютому 2021 року та відновила застосування смертної кари після десятиліть її фактичної заморозки. За даними правозахисних організацій, страти застосовувалися, зокрема, щодо опонентів режиму.

За інформацією Організації Об’єднаних Націй, до наступного року понад 130 людей були засуджені до смертної кари, однак точні дані складно встановити через закритість судової системи країни.

Після п’яти років перебування на посаді головнокомандувача збройних сил, Мін Аун Хлайн був призначений президентом. Моніторингові групи з питань демократії називають це спробою «цивільного переформатування» військового правління.

Зміни супроводжувалися частковим пом’якшенням репресивних заходів, запроваджених після перевороту. Влада подає їх як кроки до примирення, тоді як критики вважають це косметичними рішеннями.

У комюніке, оприлюдненому від імені Мін Аун Хлайна, йдеться, що всім засудженим до страти вироки замінюються на довічне ув’язнення, без зазначення конкретних осіб.

У травні 2023 року також була оголошена амністія, яка стосувалася 38 засуджених до смертної кари, однак це не був загальний захід.

Поточне рішення ухвалене в межах ширшої амністії з нагоди нового року Тінг’ян у М’янмі — періоду, коли в країні традиційно оголошують помилування.

Згідно із заявою, було звільнено понад 4300 ув’язнених, а також 179 іноземців. Крім того, всі вироки до 40 років ув’язнення скорочено на одну шосту частину.

Серед звільнених також Він М’їнт, який обіймав посаду президента з 2018 року до перевороту 2021 року. Державний мовник MRTV повідомив, що йому надали помилування та скорочення терміну покарання за визначених умов.

