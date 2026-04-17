В Мьянме смертные приговоры заменили пожизненным заключением

Лидер военной власти Мин Аун Хлайн смягчил приговоры осужденным на смертную казнь в рамках всеобщей амнистии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн своим приказом заменил все приговоры, вынесенные в виде смертной казни, на пожизненное заключение. Об этом сообщает France24.

Как отмечается, Мин Аун Хлайн, который недавно был назначен «гражданским президентом» страны, издал общий приказ о смягчении всех смертных приговоров и сокращении сроков заключения сроком до 40 лет на одну шестую часть.

В пятницу он смягчил все смертные приговоры общим распоряжением. Это стало одним из первых официальных решений после его нового назначения.

Военная хунта во главе с Мин Аун Хлайном захватила власть в Мьянме в результате переворота в феврале 2021 года и возобновила применение смертной казни после десятилетий ее фактического замораживания. По данным правозащитных организаций, казни применялись, в частности, в отношении оппонентов режима.

По информации Организации Объединенных Наций, к следующему году более 130 человек были приговорены к смертной казни, однако точные данные сложно установить из-за закрытости судебной системы страны.

После пяти лет пребывания на посту главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлайн был назначен президентом. Мониторинговые группы по вопросам демократии называют это попыткой «гражданского переформатирования» военного правления.

Эти изменения сопровождались частичным смягчением репрессивных мер, введенных после переворота. Власти представляют их как шаги к примирению, тогда как критики считают это косметическими мерами.

В коммюнике, обнародованном от имени Мин Аун Хлайна, говорится, что всем приговоренным к смертной казни приговоры заменяются на пожизненное заключение, без указания конкретных лиц.

В мае 2023 года также была объявлена амнистия, которая коснулась 38 приговоренных к смертной казни, однако это не было общей мерой.

Текущее решение принято в рамках более широкой амнистии по случаю нового года Тинъян в Мьянме — периода, когда в стране традиционно объявляют помилования.

Согласно заявлению, было освобождено более 4300 заключенных, а также 179 иностранцев. Кроме того, все приговоры до 40 лет лишения свободы сокращены на одну шестую часть.

Среди освобожденных также Вин Мьинт, занимавший пост президента с 2018 года до переворота 2021 года. Государственный вещатель MRTV сообщил, что ему предоставлено помилование и сокращение срока наказания при определенных условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.