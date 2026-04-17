Переполох на кордоні – в українки знайшли «радіоактивну» 100-доларову купюру і заборонили в’їзд до Польщі

На пункті пропуску «Медика» спрацювали радіаційні датчики через банкноту з підвищеним рівнем випромінювання.

На польсько-українському кордоні зафіксували випадок виявлення радіоактивної 100-доларової купюри, через що громадянці України відмовили у в’їзді до Польщі. Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався на пункті пропуску Медика під час планової перевірки. Радіаційні датчики прикордонної служби зафіксували підвищений рівень випромінювання серед речей однієї з пасажирок.

Під час додаткового огляду встановили, що джерелом сигналу стала одна зі 100-доларових банкнот.

За даними перевірки, рівень радіації на купюрі перевищував природний фон приблизно у 1905 разів. Аналіз показав наявність ізотопу, який використовується у медичних цілях.

Прикордонники помістили банкноту до спеціального захисного контейнера та звернулися за консультацією до Національного агентства з атомної енергії Національне агентство з атомної енергії Польщі.

За інформацією польської прикордонної служби, жінка пояснила, що перевозила близько 10 тисяч доларів США для купівлі автомобіля.

Однак з міркувань безпеки їй відмовили у в’їзді до Польщі, після чого її повернули в Україну разом із вилученою купюрою.

