Переполох на границе – у украинки обнаружили «радиоактивную» 100-долларовую купюру и запретили въезд в Польшу

На пункте пропуска «Медика» сработали радиационные датчики из-за банкноты с повышенным уровнем излучения.

На польско-украинской границе зафиксировали случай обнаружения радиоактивной 100-долларовой купюры, из-за чего гражданке Украины отказали во въезде в Польшу. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Медика» во время плановой проверки. Радиационные датчики пограничной службы зафиксировали повышенный уровень излучения среди вещей одной из пассажирок.

В ходе дополнительного досмотра установили, что источником сигнала стала одна из 100-долларовых банкнот.

По данным проверки, уровень радиации на купюре превышал естественный фон примерно в 1905 раз. Анализ показал наличие изотопа, который используется в медицинских целях.

Пограничники поместили банкноту в специальный защитный контейнер и обратились за консультацией в Национальное агентство по атомной энергии Польши.

По информации польской пограничной службы, женщина объяснила, что перевозила около 10 тысяч долларов США для покупки автомобиля.

Однако из соображений безопасности ей отказали во въезде в Польшу, после чего ее вернули в Украину вместе с изъятой купюрой.

