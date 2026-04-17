Ердоган заявив про готовність Туреччини сприяти переговорам України та РФ, включно із зустріччю лідерів

17:53, 17 квітня 2026
Анкара допускає можливість саміту за участю Києва та Москви за умови згоди обох сторін.
Фото: Associated Press
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари сприяти організації прямих переговорів між Україною та Росією, включно з можливим самітом на рівні лідерів, якщо обидві сторони будуть до цього готові. Про це він сказав під час виступу на 5-му Анталійському дипломатичному форумі.

Ердоган висловив жаль через масштабні руйнування та людські втрати, спричинені війною в Україні, і наголосив на необхідності переговорного врегулювання.

За його словами, Туреччина готова підтримати всі кроки, спрямовані на продовження прямих переговорів, включно з можливістю зустрічі на рівні лідерів.

«Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів, включаючи зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають», – сказав Ердоган, цитує «Інтерфакс-Україна».

