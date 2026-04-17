Ердоган заявив про готовність Туреччини сприяти переговорам України та РФ, включно із зустріччю лідерів

Анкара допускає можливість саміту за участю Києва та Москви за умови згоди обох сторін.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари сприяти організації прямих переговорів між Україною та Росією, включно з можливим самітом на рівні лідерів, якщо обидві сторони будуть до цього готові. Про це він сказав під час виступу на 5-му Анталійському дипломатичному форумі.

Ердоган висловив жаль через масштабні руйнування та людські втрати, спричинені війною в Україні, і наголосив на необхідності переговорного врегулювання.

За його словами, Туреччина готова підтримати всі кроки, спрямовані на продовження прямих переговорів, включно з можливістю зустрічі на рівні лідерів.

«Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів, включаючи зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають», – сказав Ердоган, цитує «Інтерфакс-Україна».

