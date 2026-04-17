Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам между Украиной и РФ, в том числе организации встречи лидеров

Анкара допускает возможность проведения саммита с участием Киева и Москвы при условии согласия обеих сторон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать организации прямых переговоров между Украиной и Россией, включая возможный саммит на уровне лидеров, если обе стороны будут к этому готовы. Об этом он сказал во время выступления на 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

Эрдоган выразил сожаление по поводу масштабных разрушений и человеческих потерь, вызванных войной в Украине, и подчеркнул необходимость переговорного урегулирования.

По его словам, Турция готова поддержать все шаги, направленные на продолжение прямых переговоров, включая возможность встречи на уровне лидеров.

«Мы по-прежнему верим, что война закончится благодаря переговорному процессу, в котором стороны будут справедливо и равноправно представлены. Я хотел бы здесь искренне заявить, что Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров, включая встречу на уровне лидеров, если стороны этого желают», — сказал Эрдоган, цитирует «Интерфакс-Украина».

