  1. У світі

Білорусь оголосила призов офіцерів запасу на строкову службу

20:02, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До армії та прикордонної служби Білорусі планують залучити чоловіків віком до 27 років без відстрочки.
Білорусь оголосила призов офіцерів запасу на строкову службу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ №132 «Про призов офіцерів запасу на військову службу».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає, що у 2026 році до Збройних сил і органів прикордонної служби призвуть громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років із числа офіцерів запасу, які не проходили строкову службу, службу в резерві та не мають права на відстрочку.

«Заходи, передбачені цим документом, проводяться Збройними Силами щорічно на плановій основі», – йдеться в указі.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що на кордоні з Україною Білорусь будує дороги та артилерійські позиції. Також Володимир Зеленський офіційно доручив передати керівництву Білорусі, що Україна готова захищати свою землю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові армія Білорусь призов прикордонники

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]