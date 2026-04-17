Білорусь оголосила призов офіцерів запасу на строкову службу

До армії та прикордонної служби Білорусі планують залучити чоловіків віком до 27 років без відстрочки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ №132 «Про призов офіцерів запасу на військову службу».

Документ передбачає, що у 2026 році до Збройних сил і органів прикордонної служби призвуть громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років із числа офіцерів запасу, які не проходили строкову службу, службу в резерві та не мають права на відстрочку.

«Заходи, передбачені цим документом, проводяться Збройними Силами щорічно на плановій основі», – йдеться в указі.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що на кордоні з Україною Білорусь будує дороги та артилерійські позиції. Також Володимир Зеленський офіційно доручив передати керівництву Білорусі, що Україна готова захищати свою землю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.