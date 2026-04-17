Володимир Зеленський офіційно доручив передати керівництву Білорусі, що Україна готова захищати свою землю

Президент повідомив, що РФ не перехоплює ініціативу на фронті, але готує перегрупування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами Глави держави, українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати російські штурми. У квітні зберігається високий темп знищення окупантів, а російським військам не вдається перехопити фронтову ініціативу.

Водночас, за інформацією, фіксуються спроби окупаційного контингенту провести перегрупування сил, ймовірно для компенсації дефіциту особового складу. На цьому тлі, як зазначив Президент, стає більш очевидною активізація збройних сил Білорусі.

«За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь», – зазначив Глава держави.

Зеленський повідомив, що доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі про готовність України захищати свою територію та незалежність. Він також зазначив, що характер і наслідки нещодавніх подій у Венесуелі мають стримувати білоруське керівництво від помилкових рішень.

Також Президент зазначив, що окремо під час розмови з головнокомандувачем обговорили подальші далекобійні операції України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.