Владимир Зеленский официально поручил довести до сведения руководства Беларуси, что Украина готова защищать свою землю

Президент сообщил, что РФ не перехватывает инициативу на фронте, но готовит перегруппировку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. По словам Главы государства, украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов, а российским войскам не удается перехватить фронтовую инициативу.

В то же время, по имеющейся информации, фиксируются попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил, вероятно, для компенсации дефицита личного состава. На этом фоне, как отметил Президент, становится более очевидной активизация вооруженных сил Беларуси.

«По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь», – отметил Глава государства.

Зеленский сообщил, что поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою территорию и независимость. Он также отметил, что характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать белорусское руководство от ошибочных решений.

Также Президент отметил, что отдельно во время беседы с главнокомандующим обсудили дальнейшие дальнебойные операции Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.