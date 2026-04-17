Владимир Зеленский официально поручил довести до сведения руководства Беларуси, что Украина готова защищать свою землю

19:45, 17 апреля 2026
Президент сообщил, что РФ не перехватывает инициативу на фронте, но готовит перегруппировку.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. По словам Главы государства, украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов, а российским войскам не удается перехватить фронтовую инициативу.

В то же время, по имеющейся информации, фиксируются попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил, вероятно, для компенсации дефицита личного состава. На этом фоне, как отметил Президент, становится более очевидной активизация вооруженных сил Беларуси.

«По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь», – отметил Глава государства.

Зеленский сообщил, что поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою территорию и независимость. Он также отметил, что характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать белорусское руководство от ошибочных решений.

Также Президент отметил, что отдельно во время беседы с главнокомандующим обсудили дальнейшие дальнебойные операции Украины.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

