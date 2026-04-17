  В мире

Беларусь объявила призыв офицеров запаса на срочную службу

20:02, 17 апреля 2026
В армию и пограничную службу Беларуси планируется принять мужчин в возрасте до 27 лет без отсрочки.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 132 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

Документ предусматривает, что в 2026 году в Вооруженные силы и органы пограничной службы будут призваны граждане Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, которые не проходили срочную службу, службу в резерве и не имеют права на отсрочку.

«Мероприятия, предусмотренные этим документом, проводятся Вооруженными Силами ежегодно на плановой основе», — говорится в указе.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на границе с Украиной Беларусь строит дороги и артиллерийские позиции. Также Владимир Зеленский официально поручил передать руководству Беларуси, что Украина готова защищать свою землю.

военные армия Беларусь призыв пограничники

