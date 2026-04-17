ЄС пропонує новий оборонний союз із залученням України — комісар з питань оборони Кубілюс

У Єврокомісії обговорюють міжурядовий договір для створення спільної європейської оборони.

Комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував укласти новий міжурядовий європейський договір для формування оборонного союзу та підготовки ЄС до самостійного захисту на тлі того, що США дедалі більше зосереджуються на Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Euractiv.

Під час виступу на четвертій конференції Юридичної служби ЄС Кубілюс поставив питання, чи відповідають чинні договори ЄС потребам формування «оборонного союзу» в Європі.

Ініціатива створення спільної оборонної системи раніше була озвучена президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на початку її другого мандату. Вона також передбачає збільшення оборонних витрат, нарощування виробничих потужностей та посилення координації між країнами ЄС. Водночас оборонна політика залишається у сфері національної компетенції держав-членів.

Кубілюс поставив під сумнів ефективність чинних правових механізмів ЄС у контексті спільної оборони.

«Чи є існуючі договори та інституції, побудовані на основі цих договорів, радше допомогою чи перешкодою для європейської оборони, щоб вона могла діяти як Європа, а не як сукупність 27 країн?» — заявив він.

Комісар також закликав до створення нового «справжнього європейського оборонного союзу» із залученням Великої Британії, Норвегії та України. Для цього, за його словами, пропонується укласти окремий міжурядовий договір, який може бути побудований за аналогією до Шенгенської угоди.

