ЕС предлагает создать новый оборонный союз с участием Украины — комиссар по вопросам обороны Кубилюс

20:36, 17 апреля 2026
В Еврокомиссии обсуждают межправительственный договор о создании общей европейской обороны.
ЕС предлагает создать новый оборонный союз с участием Украины — комиссар по вопросам обороны Кубилюс
Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил заключить новый межправительственный европейский договор для формирования оборонного союза и подготовки ЕС к самостоятельной защите на фоне того, что США все больше сосредотачиваются на Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Euractiv.

Во время выступления на четвертой конференции Юридической службы ЕС Кубилюс задал вопрос, соответствуют ли действующие договоры ЕС потребностям формирования «оборонного союза» в Европе.

Инициатива создания общей оборонной системы ранее была озвучена президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале ее второго мандата. Она также предусматривает увеличение оборонных расходов, наращивание производственных мощностей и усиление координации между странами ЕС. В то же время оборонная политика остается в сфере национальной компетенции государств-членов.

Кубилюс поставил под сомнение эффективность действующих правовых механизмов ЕС в контексте общей обороны.

«Являются ли существующие договоры и институты, построенные на основе этих договоров, скорее помощью или препятствием для европейской обороны, чтобы она могла действовать как Европа, а не как совокупность 27 стран?» — заявил он.

Комиссар также призвал к созданию нового «настоящего европейского оборонного союза» с участием Великобритании, Норвегии и Украины. Для этого, по его словам, предлагается заключить отдельный межправительственный договор, который может быть построен по аналогии с Шенгенским соглашением.

