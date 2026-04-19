Не тільки штраф – які покарання загрожують самозванцям в «пікселі»
Військову форму в Україні мають право носити лише визначені категорії осіб. Про це нагадав Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Хто має право носити військову форму
Згідно з правилами, військову форму одягу дозволено використовувати лише:
- військовослужбовцям;
- резервістам;
- військовозобов’язаним під час проходження зборів;
- курсантам;
- особам, звільненим зі служби з правом носіння військової форми.
У ТЦК зазначають, що цивільні особи не мають права носити справжню військову форму з офіційними знаками та символікою. Водночас допускається використання одягу у стилі «мілітарі», якщо він лише нагадує військовий і не містить елементів офіційного обмундирування.
Заборони та відповідальність
Заборонено використовувати статутні камуфляжі разом із шевронами та знаками розрізнення Збройних сил України або інших військових формувань.
За носіння військової форми з шевронами особами, які не мають на це права, передбачена адміністративна відповідальність:
- попередження або штраф від 2550 до 3400 грн із конфіскацією одягу;
- у разі повторного порушення — штраф від 3400 до 6800 грн або 30–40 годин громадських робіт, також із конфіскацією форми.
У ТЦК підкреслюють, що право носити військову форму Збройних сил України можна отримати лише одним шляхом — долучившись до українського війська.
