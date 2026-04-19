Не только штраф – какие наказания грозят самозванцам в «пикселе»

19:31, 19 апреля 2026
За незаконное использование военной одежды с шевронами предусмотрена административная ответственность, в том числе конфискация формы.
Военную форму в Украине имеют право носить только определенные категории лиц. Об этом напомнил Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Кто имеет право носить военную форму

Согласно правилам, военную форму разрешено использовать только:

  • военнослужащим;
  • резервистам;
  • военнообязанным во время прохождения сборов;
  • курсантам;
  • лицам, уволенным со службы с правом ношения военной формы.

В ТЦК отмечают, что гражданские лица не имеют права носить настоящую военную форму с официальными знаками и символикой. В то же время допускается использование одежды в стиле «милитари», если она лишь напоминает военную и не содержит элементов официального обмундирования.

Запреты и ответственность

Запрещено использовать штатные камуфляжи вместе с шевронами и знаками различия Вооруженных сил Украины или других военных формирований.

За ношение военной формы с шевронами лицами, не имеющими на это права, предусмотрена административная ответственность:

  • предупреждение или штраф от 2550 до 3400 грн с конфискацией одежды;
  • в случае повторного нарушения — штраф от 3400 до 6800 грн или 30–40 часов общественных работ, также с конфискацией формы.

В ТЦК подчеркивают, что право носить военную форму Вооруженных сил Украины можно получить только одним способом — вступив в ряды украинской армии.

