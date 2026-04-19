Не только штраф – какие наказания грозят самозванцам в «пикселе»
Военную форму в Украине имеют право носить только определенные категории лиц. Об этом напомнил Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Кто имеет право носить военную форму
Согласно правилам, военную форму разрешено использовать только:
- военнослужащим;
- резервистам;
- военнообязанным во время прохождения сборов;
- курсантам;
- лицам, уволенным со службы с правом ношения военной формы.
В ТЦК отмечают, что гражданские лица не имеют права носить настоящую военную форму с официальными знаками и символикой. В то же время допускается использование одежды в стиле «милитари», если она лишь напоминает военную и не содержит элементов официального обмундирования.
Запреты и ответственность
Запрещено использовать штатные камуфляжи вместе с шевронами и знаками различия Вооруженных сил Украины или других военных формирований.
За ношение военной формы с шевронами лицами, не имеющими на это права, предусмотрена административная ответственность:
- предупреждение или штраф от 2550 до 3400 грн с конфискацией одежды;
- в случае повторного нарушения — штраф от 3400 до 6800 грн или 30–40 часов общественных работ, также с конфискацией формы.
В ТЦК подчеркивают, что право носить военную форму Вооруженных сил Украины можно получить только одним способом — вступив в ряды украинской армии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.