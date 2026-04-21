Верховний суд Швеції виправдав ексглаву Swedbank у справі про відмивання коштів

Суд скасував вирок про 15 місяців ув’язнення Біргітте Боннесен.

Верховний суд Швеції виправдав колишню генеральну директорку банку Swedbank Біргітте Боннесен у справі щодо її дій у сфері боротьби з відмиванням коштів, скасувавши обвинувальний вирок суду нижчої інстанції, який раніше засудив її до 15 місяців позбавлення волі, пише Reuters.

Апеляційний суд у 2024 році визнав Боннесен винною у серйозному шахрайстві через, як зазначалося, оманливі заяви, які вона зробила для ЗМІ у жовтні 2018 року щодо заходів із протидії відмиванню коштів у естонському підрозділі Swedbank.

«Відповіді генеральної директорки на поставлені запитання підпадають під захист свободи слова, тому вона була повністю виправдана», — йдеться у заяві Верховного суду у вівторок.

Боннесен, яка очолювала Swedbank у 2016–2019 роках, заперечувала всі висунуті проти неї обвинувачення.

