Верховний суд Швеції виправдав ексглаву Swedbank у справі про відмивання коштів

16:11, 21 квітня 2026
Суд скасував вирок про 15 місяців ув’язнення Біргітте Боннесен.
Верховний суд Швеції виправдав колишню генеральну директорку банку Swedbank Біргітте Боннесен у справі щодо її дій у сфері боротьби з відмиванням коштів, скасувавши обвинувальний вирок суду нижчої інстанції, який раніше засудив її до 15 місяців позбавлення волі, пише Reuters.

Апеляційний суд у 2024 році визнав Боннесен винною у серйозному шахрайстві через, як зазначалося, оманливі заяви, які вона зробила для ЗМІ у жовтні 2018 року щодо заходів із протидії відмиванню коштів у естонському підрозділі Swedbank.

«Відповіді генеральної директорки на поставлені запитання підпадають під захист свободи слова, тому вона була повністю виправдана», — йдеться у заяві Верховного суду у вівторок.

Боннесен, яка очолювала Swedbank у 2016–2019 роках, заперечувала всі висунуті проти неї обвинувачення.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українців хочуть звільнити від судового збору у справах про зруйноване житло

У парламенті ініціюють зміни, які можуть прибрати фінансові бар’єри для звернення до суду у справах про житло, зруйноване внаслідок війни.

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

Банкрутство за замовленням: ВС відмовив банку у закритті провадження через звʼязок кредитора та боржника

Верховний Суд підтвердив, що кредитор не може ініціювати закриття справи, використовуючи доводи, які вже були предметом дослідження під час відкриття провадження.

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

У справі Гринкевича захист порушив питання підсудності: міжнародні спостерігачі попереджають про порушення принципу правової визначеності

У справі Гринкевича захист знову порушив питання підсудності, що стало предметом моніторингу IAC ISHR щодо гарантій справедливого суду.

