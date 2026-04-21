Верховный суд Швеции оправдал экс-главу Swedbank по делу об отмывании средств

16:11, 21 апреля 2026
Суд отменил приговор о 15 месяцах лишения свободы Биргитте Боннесен.
Верховный суд Швеции оправдал бывшую генеральную директорку банка Swedbank Биргитте Боннесен по делу относительно ее действий в сфере борьбы с отмыванием средств, отменив обвинительный приговор суда нижестоящей инстанции, который ранее приговорил ее к 15 месяцам лишения свободы, пишет Reuters.

Апелляционный суд в 2024 году признал Боннесен виновной в серьезном мошенничестве из-за, как отмечалось, вводящих в заблуждение заявлений, которые она сделала для СМИ в октябре 2018 года относительно мер по противодействию отмыванию средств в эстонском подразделении Swedbank.

«Ответы генерального директора на поставленные вопросы подпадают под защиту свободы слова, поэтому она была полностью оправдана», — говорится в заявлении Верховного суда во вторник.

Боннесен, которая возглавляла Swedbank в 2016–2019 годах, отрицала все выдвинутые против нее обвинения.

