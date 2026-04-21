  1. У світі

Озброєний чоловік розстріляв кількох туристів біля історичних пірамід у Мексиці, а потім застрелився сам

12:55, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Унаслідок стрілянини постраждали туристи зі США, Канади, Колумбії, Бразилії та інших держав.
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мексиці озброєний чоловік відкрив стрілянину по туристах на території археологічного комплексу Теотіуакан, убивши одного громадянина Канади та поранивши щонайменше 13 людей. Про це повідомляє Associated Press.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Стрілець перебував на вершині однієї з пірамід і відкрив вогонь по відвідувачах. Його ідентифікували як 27-річного громадянина Мексики Хуліо Сесара Хассо. За даними влади, він був єдиним нападником. Пізніше чоловік помер від вогнепального поранення, яке завдав собі сам. На місці виявили пістолет, ніж і боєприпаси.

Місцева влада повідомила, що семеро людей дістали вогнепальні поранення. Інші постраждали під час паніки: люди падали, намагаючись втекти або спуститися з пірамід. Серед госпіталізованих — шестеро громадян США, троє колумбійців, один росіянин, двоє бразильців та один канадець. Вік постраждалих — від 6 до 61 року.

Стрілянина сталася, коли десятки туристів перебували на вершині Піраміди Місяця. За словами очевидців, після перших пострілів люди почали панікувати, лягали на землю або намагалися втекти. Деякі впали зі сходів під час спуску.

Комплекс Теотіуакан, розташований неподалік від Мехіко, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і одним із найпопулярніших туристичних місць країни. За даними уряду, торік його відвідали понад 1,8 мільйона іноземних туристів.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що інцидент розслідуватимуть, і повідомила про контакт із посольством Канади. Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд підтвердила загибель одного канадця та поранення ще одного.

Національний інститут антропології та історії повідомив, що археологічний комплекс Теотіуакан залишатиметься закритим до подальшого повідомлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство напад Мексика самогубство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

У справі Гринкевича захист порушив питання підсудності: міжнародні спостерігачі попереджають про порушення принципу правової визначеності

У справі Гринкевича захист знову порушив питання підсудності, що стало предметом моніторингу IAC ISHR щодо гарантій справедливого суду.

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]