Озброєний чоловік розстріляв кількох туристів біля історичних пірамід у Мексиці, а потім застрелився сам

Унаслідок стрілянини постраждали туристи зі США, Канади, Колумбії, Бразилії та інших держав.

У Мексиці озброєний чоловік відкрив стрілянину по туристах на території археологічного комплексу Теотіуакан, убивши одного громадянина Канади та поранивши щонайменше 13 людей. Про це повідомляє Associated Press.

Стрілець перебував на вершині однієї з пірамід і відкрив вогонь по відвідувачах. Його ідентифікували як 27-річного громадянина Мексики Хуліо Сесара Хассо. За даними влади, він був єдиним нападником. Пізніше чоловік помер від вогнепального поранення, яке завдав собі сам. На місці виявили пістолет, ніж і боєприпаси.

Місцева влада повідомила, що семеро людей дістали вогнепальні поранення. Інші постраждали під час паніки: люди падали, намагаючись втекти або спуститися з пірамід. Серед госпіталізованих — шестеро громадян США, троє колумбійців, один росіянин, двоє бразильців та один канадець. Вік постраждалих — від 6 до 61 року.

Стрілянина сталася, коли десятки туристів перебували на вершині Піраміди Місяця. За словами очевидців, після перших пострілів люди почали панікувати, лягали на землю або намагалися втекти. Деякі впали зі сходів під час спуску.

Комплекс Теотіуакан, розташований неподалік від Мехіко, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і одним із найпопулярніших туристичних місць країни. За даними уряду, торік його відвідали понад 1,8 мільйона іноземних туристів.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що інцидент розслідуватимуть, і повідомила про контакт із посольством Канади. Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд підтвердила загибель одного канадця та поранення ще одного.

Національний інститут антропології та історії повідомив, що археологічний комплекс Теотіуакан залишатиметься закритим до подальшого повідомлення.

