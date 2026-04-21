Вооруженный мужчина расстрелял нескольких туристов возле исторических пирамид в Мексике, а затем застрелился сам

В результате стрельбы пострадали туристы из США, Канады, Колумбии, Бразилии и других стран.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мексике вооруженный мужчина открыл стрельбу по туристам на территории археологического комплекса Теотиуакан, убив одного гражданина Канады и ранив по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Стрелок находился на вершине одной из пирамид и открыл огонь по посетителям. Его идентифицировали как 27-летнего гражданина Мексики Хулио Сесара Хассо. По данным властей, он был единственным нападавшим. Позже мужчина скончался от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам. На месте обнаружили пистолет, нож и боеприпасы.

Местные власти сообщили, что семь человек получили огнестрельные ранения. Остальные пострадали во время паники: люди падали, пытаясь убежать или спуститься с пирамид. Среди госпитализированных — шесть граждан США, трое колумбийцев, один россиянин, двое бразильцев и один канадец. Возраст пострадавших — от 6 до 61 года.

Стрельба произошла, когда десятки туристов находились на вершине Пирамиды Луны. По словам очевидцев, после первых выстрелов люди начали паниковать, падали на землю или пытались убежать. Некоторые упали с лестницы во время спуска.

Комплекс Теотиуакан, расположенный недалеко от Мехико, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых популярных туристических мест страны. По данным правительства, в прошлом году его посетили более 1,8 миллиона иностранных туристов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что инцидент будет расследоваться, и сообщила о контакте с посольством Канады. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд подтвердила гибель одного канадца и ранение еще одного.

Национальный институт антропологии и истории сообщил, что археологический комплекс Теотиуакан будет оставаться закрытым до дальнейшего уведомления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.